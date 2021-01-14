Сардара Авксентьева: нет, вся я не уйду

Собственно, мы также предположили ещё в понедельник, что своего последнего слова Сардара Авксентьева в политике не сказала, поскольку операция никогда не являлась реальной причиной для отставки с серьёзного поста. За исключением тех случаев, когда обращение к помощи медиков играло роль просто благовидного предлога для ухода в тень.

Между тем ситуация с манёвром мэра может оказаться ещё более интересной, чем могло показаться в первом приближении. Есть мнение, что её отставка — это продуманная комбинация с прицелом на грядущие в будущем сентябре парламентские выборы. Дело в том, что, по циркулирующей информации, серьёзную ставку на Сардару Владимировну, отошедшую для поправки здоровья от городской управленческой рутины, собирается сделать «Единая Россия», кандидата которой на прошлых мэрских выборах и победила Авксентьева.

Но, как говорится, в политике нет постоянных друзей и соперников, а есть только постоянные интересы борьбы за власть. Вот и единороссы проявляют сейчас всё большую политическую гибкость, изыскивая сильных личностей, пользующиеся серьёзной поддержкой и популярностью, как часто шутят, за пределами Садового кольца в столице. Тем более что Авксентьева всегда подчёркивала свою беспартийность и широту политических взглядов. Так что формальных препятствий для того, чтобы она, к примеру, возглавила бы якутский республиканский список партии власти на парламентских выборах, нет никаких.

А потому, дескать, Сардару, которая по популярности, как считается, опередила местного руководителя Айсена Николаева, который также был мэром Якутска, просто превентивно вывели из-под удара. Утверждают, что с течением времени даже и её авторитет стал давать сбои, поскольку экономически непростая ситуация в северной республике плюс проблемы, связанные с распространением COVID-19, стали сказываться и на её репутации. Потому якобы и возникла идея продажи здания администрации и перебазирования городских чиновников на городские окраины, чтобы таким популистским жестом поправить реноме реформатора, решительно разгребающей дорогостоящие бюрократические авгиевы конюшни.

Сардара Авксентьев/vk.com

Но, видимо, местные, а то и московские политтехнологические стратеги рассудили, что и этого пока недостаточно. И пришло время сохранить репутацию «народного политика», выведя его из круга проблем. К тому же разговоры о пошатнувшемся на ответственном посту здоровье, атмосфера ожидания исхода серьёзной операции могут ещё больше укрепить симпатии населения к перспективному политику. Всё это придаёт отставке некий мелодраматический оттенок.

Так это или нет, покажет самое ближайшее время. Равно как может подтвердиться информация, что ещё в сентябре Авксентьева встречалась с первым лицом республики, осуждая свой уход по состоянию здоровья в общем контексте положения дел властей.

В конце концов, возвращение Сардары Владимировны к активной политической деятельности после необходимой реабилитации, скажем, в мае, к самому началу предвыборной кампании, резко повысит шансы той политической силы, которую она решит представлять. При всём при том, что в Якутии сейчас нет политика, равного ей по авторитету.