Россиянам стали доступны переводы за границу через СБП «Известия»: россиянам стали доступны переводы в страны ближнего зарубежья через СБП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане РФ теперь могут переводить деньги в страны ближнего зарубежья через систему быстрых платежей (СБП), пишут «Известия». Переводы банка «Тинькофф» можно сделать уже в более 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В банке подчеркнули, что «Тинькофф» выполняет роль провайдера между СБП и иностранными кредитными организациями. При этом операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера. Пересчет в другую валюту выполняется по рыночному курсу, который ненамного превышает официальный курс Центробанка в стране получателя.

Ранее Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, украденных мошенниками. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от мошенников и банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность за клиентов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. На этих новостях акции «Тинькофф» утром упали на 6%. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.