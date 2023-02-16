Набиуллина ответила на важную инициативу Путина Набиуллина: банки должны возмещать денежный ущерб клиентам, которых обманули мошенники

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Эльвира Набиуллина

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, украденных мошенниками, сообщает URA.RU. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от мошенников и банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность за клиентов.

Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами, — заявила Набиуллина.

Поводом для комментария стало поручение президента России, касающееся создания механизма компенсации для клиентов банков, которых обманули мошенники. Правительство совместно с Банком России должны рассмотреть возможности создания механизмов до 1 июля.

Ранее в ЦБ отметили, что несмотря на активное развитие новых дистанционных платежных сервисов и увеличение на 39% объема денежных переводов, размер ущерба, причиненного гражданам мошенниками, «вырос незначительно» — на 4,29%, до 14,2 млрд рублей. Больше всего операций без согласия клиентов традиционно пришлось на оплату товаров и услуг в интернете.

При этом активность злоумышленников в данном направлении в 2022 году снизилась и сместилась в сторону дистанционных банковских сервисов — мобильного и интернет-банкинга. Именно в этом секторе самый большой объем похищенных средств — 9,3 млрд рублей.