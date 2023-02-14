В России заблокировали рекордное количество телефонных номеров мошенников ЦБ РФ заблокировал в 2022 году 756 тысяч мошеннических телефонных номеров

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В 2022 году в России было заблокировано 756 тысяч телефонных номеров мошенников, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это самый высокий показатель за все время такой работы.

Банк России инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году, — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что, несмотря на активное развитие новых дистанционных платежных сервисов и увеличение на 39% объема денежных переводов, размер ущерба, причиненного гражданам мошенниками, «вырос незначительно» — на 4,29%, до 14,2 млрд рублей. Больше всего операций без согласия клиентов традиционно пришлось на оплату товаров и услуг в интернете.

При этом в регуляторе указали, что активность злоумышленников в данном направлении в 2022 году снизилась и сместилась в сторону дистанционных банковских сервисов — мобильного и интернет-банкинга. Именно в этом секторе самый большой объем похищенных средств — 9,3 млрд рублей.

В прошлом году банки вернули клиентам 618,4 млн рублей, похищенных злоумышленниками, или 4,4% от общего объема краж. Этот показатель несколько ниже, чем в 2021 году. В ЦБ это объяснили сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства мошенникам или раскрывают банковские данные.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили 1,1 млн рублей у замначальника отдела пункта управления комплекса ракетных войск стратегического назначения (РВСН) НИИ ПМ им. Академика Кузнецова. Представляясь сотрудниками ЦБ РФ и ФСБ они убедили мужчину снять с банковских счетов все сбережения, а также взять несколько кредитов и перевести все средства им.