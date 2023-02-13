Разработчик ракетных систем перевел мошенникам более 1 млн рублей

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Замначальника отдела пункта управления комплекса ракетных войск стратегического назначения (РВСН) НИИ ПМ им. Академика Кузнецова, поддавшись на уговоры мошенников, лишился 1,1 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина обратился в столичную полицию в минувшую субботу, 11 февраля. Он рассказал, что с ноября прошлого года ему периодически звонили люди, которые представлялись работниками ЦБ РФ и ФСБ. Им удалось убедить его снять с банковских счетов все сбережения, а также взять несколько кредитов и перевести все средства им.

В результате потерпевший перевел аферистам более 1,1 млн рублей, – сказал собеседник агентства.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ»), в структуру которого входит НИИ ПМ им. Академика Кузнецова, инцидент комментировать отказались.

Ранее похожий случай произошел с сотрудником МЧС Москвы. Мошенники запугали мужчину сообщением о том, что якобы с его банковского счета и счета жены были произведены транзакции в поддержку ВСУ. Спасателю пригрозили уголовным преследованием, а затем убедили взять несколько кредитов и установить на телефон программу для стороннего доступа якобы для того, чтобы уголовное дело было закрыто. В итоге потерпевший лишился 1,3 млн рублей.