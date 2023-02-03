Сотрудника МЧС развели на 1,5 млн рублей, запугав «переводами денег ВСУ» Baza: в Москве мошенники вынудили сотрудника МЧС взять кредиты на полтора млн рублей

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Сотрудник МЧС из Москвы взял несколько кредитов почти на полтора миллиона рублей и отдал деньги запугавшим его мошенникам. Злоумышленники звонили пострадавшему, представляясь сотрудниками ЦБ и ФСБ, и обещали завести уголовное дело из-за якобы переведенных с его счетов денег на Украину для поддержки ВСУ, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, 31-летнему старшему инспектору из Академии связей МЧС России поступил звонок от «сотрудника банка». Мошенник сообщил, что со счетов пострадавшего и его жены были произведены транзакции на Украину в качестве поддержки ВСУ. Мужчину убедили, что супругам грозит уголовное преследование и тюремный срок. Позже сотруднику МЧС позвонил «представитель ФСБ» и убедил его взять несколько кредитов и установить на телефон программу для стороннего доступа якобы для того, чтобы уголовное дело было закрыто. В итоге инспектор перевел мошенникам 1,3 млн рублей.

Когда злоумышленники вновь стали уговаривать мужчину взять кредит для прекращения уголовного дела, пострадавший понял, что его обманули. После этого инспектор обратился в полицию.

В Забайкалье женившаяся на беглом заключенном проводница ранее осталась с долгами. Мошенник в ходе совместного проживания оформил на пострадавшую несколько кредитов на сумму 800 тысяч рублей.