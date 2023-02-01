Ослепленная чарами зэка проводница осталась с долгами по кредиту В Забайкалье беглый зэк оформил на проводницу два кредита на 800 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбежаший из тюрьмы заключенный женился на проводнице из Забайкалья, после чего в ходе совместного проживания оформил на женщину два кредита на сумму 800 тысяч рублей. О кредитах ослепленную чарами мошенника жертва узнала только после того, как ей пришло сообщение из банка о задолженности по погашению кредита, пишет «КП — Иркутск» со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

Непосредственно после этого мужчину задержали, после чего он был направлен в места лишения свободы. О хищении денежных средств женщина узнала только после того, как ей пришло SMS-оповещение из банка о необходимости оплатить кредитную задолженность, — рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным. Мошенник проведет в колонии особо режима четыре года и восемь месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

По данным издания, пара познакомилась, когда осужденный уже отбывал наказание за имущественные преступления в Пермском крае, но это не остановило влюбившуюся проводницу. Осенью 2020 года заключенный сбежал из колонии и сел в поезд к супруге, которая думала, что мужа отпустили из мест лишения свободы. Беглый заключенный решил остановиться у жены в поселке Кукуй. Ночью он оформил на супругу кредиты на 800 тысяч рублей, после чего проиграл все деньги на ставках. Сейчас жертва мошенника обратилась в суд, чтобы избавиться от кредитов.

Таксист из Новосибирска Роман Скорин ранее спас пенсионерку от аферистов. Водитель понял, что с его пассажиркой по телефону разговаривают мошенники, и отговорил женщину ехать к банкомату.