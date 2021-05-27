Россиянам рассказали, чем нельзя делиться в социальных сетях

Некоторые фотографии, которые люди публикуют в социальных сетях, могут оказаться источником информации для злоумышленников. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
По словам эксперта, в открытом профиле в социальных сетях
С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету, — сказал Никитин.
Если человек хвастается в соцсетях фотографией билета на концерт, он должен помнить, что в этой связи он может на концерт и не попасть. Учитывая, что практически все билеты сейчас — это одноразовые QR-коды, любой мошенник может взять билет и пройти по нему.
Ещё серьёзнее, по мнению эксперта, следует относиться к размещению геометок.
Есть преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, ваши отпуска и занимаются квартирными кражами. Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются, — сказал Никитин.
Чтобы не пасть жертвой мошенников, эксперт посоветовал гражданам создать закрытый личный профиль в соцсетях и публиковать там всё что пожелается.