Россиянам рассказали, чем нельзя делиться в социальных сетях

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Некоторые фотографии, которые люди публикуют в социальных сетях, могут оказаться источником информации для злоумышленников. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

По словам эксперта, в открытом профиле в социальных сетях не следует размещать фотографии билетов и посадочных талонов на самолёт. Сведения на снимках могут дать доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохраняются паспортные данные, электронная почта и другая важная информация.

С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету, — сказал Никитин.

Если человек хвастается в соцсетях фотографией билета на концерт, он должен помнить, что в этой связи он может на концерт и не попасть. Учитывая, что практически все билеты сейчас — это одноразовые QR-коды, любой мошенник может взять билет и пройти по нему.

Ещё серьёзнее, по мнению эксперта, следует относиться к размещению геометок.

Есть преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, ваши отпуска и занимаются квартирными кражами. Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются, — сказал Никитин.

Чтобы не пасть жертвой мошенников, эксперт посоветовал гражданам создать закрытый личный профиль в соцсетях и публиковать там всё что пожелается.