Россиянам пояснили порядок получения новой выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/3d874882-9e22-11ea-85e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет необходимо подать заявление на портал госуслуг. Об этом с интервью «Парламентской газете» рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По словам Святенко, данная мера носит заявительный характер.

Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат, — сказала сенатор.

Она также уточнила, что данный вид поддержки будет действовать в течение 12 месяцев, а затем заявку следует продлить.

Через портал госуслуг или соцслужбы в своём регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадёт, — пояснила Инна Святенко.

Также ежемесячное пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в период с 6-й по 12-ю недели беременности. Мера также носит заявительный характер. Женщины будут получать деньги на протяжении всего периода беременности.