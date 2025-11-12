Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:11

Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах

МВД составило рекомендации для защиты граждан от мошенников в мессенджерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России выпустило ряд рекомендаций для граждан по усилению защиты от фишинговых атак и мошеннических схем в мессенджерах. Правоохранители отмечают, что злоумышленники используют эти платформы для реализации преступных планов.

В первую очередь, ведомство призывает пользователей внимательно проверять аккаунты отправителей сообщений. Мошенники часто имитируют профили банков или популярных маркетплейсов, внося в названия лишь незначительные изменения. Поэтому МВД советует сравнивать наименование профиля с тем, что указано на официальном сайте компании, и с осторожностью относиться к недавно созданным учетным записям.

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам, присланным от неизвестных отправителей. Для доступа к важным сервисам всегда следует использовать только официальные приложения или веб-сайты. Такой подход поможет предотвратить потерю доступа к аккаунтам и утечку банковских данных. Полиция также напоминает о возможности проверки подозрительных ссылок на специализированных онлайн-сервисах.

Также МВД подчеркивает важность обеспечения общей безопасности учетной записи. Это включает в себя активацию двухфакторной аутентификации, создание сложных и уникальных паролей, регулярное обновление всех приложений на своих устройствах. Эти меры помогут снизить риск стать жертвой киберпреступников.

Ранее выяснилось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь аферисты предлагают жертвам оформить налоговый вычет, связываясь через мессенджер.

МВД
мошенники
мессенджеры
аферисты
