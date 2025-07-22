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22 июля 2025 в 11:54

МИД раскрыл ответ России на санкции Евросоюза

МИД: Россия запретила въезд ряду представителей Евросоюза в ответ на санкции

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия существенно расширила список представителей институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, говорится в заявлении МИД РФ. В дипведомстве подчеркнули, что решение принято в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС.

В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства, — заявили в министерстве.

В санкционный список внесены люди, которые оказывали военную помощь Украине и вели работу, направленную на подрыв территориальной целостности России, уточнили в МИД РФ.

Евросоюз 18 июля согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, под ограничения подпали сразу 22 банка. Кроме того, теперь запрещены все трансакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. ЕС также трансформирует ценовой предел на российскую сырую нефть, установленный на уровне $60 (около 4,6 тысячи рублей) за баррель с декабря 2022 года, в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже средней рыночной цены.

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