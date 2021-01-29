Россия возобновила выдачу виз всех категорий для граждан Индии

https://static.news.ru/photo/6eac4e50-62c9-11eb-b82d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Граждане Индии и лица, имеющие вид на жительство в стране, снова могут получить российские визы всех категорий. Об этом сообщает посольство РФ в Индии.

Это стало возможно благодаря отмене ряда ограничений и возобновлению авиасообщения между Россией и отдельными государствами, включая Индию. На данный момент ожидается, что рейсы между Москвой и Нью-Дели будут выполняться два раза в неделю.

Возобновляется выдача виз всех категорий (в том числе студенческих) для въезда в Россию через воздушные пункты пропуска гражданам Индии, а также лицам, имеющим вид на жительство. Обращаем ваше внимание, что выдача электронных виз временно приостановлена до соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении дипмиссии.

1/4 Issuing of visas of all categories (including student #visa ) to enter #Russia via air checkpoints is resumed for the Indian citizens, as well as for persons who have a residence permit. pic.twitter.com/lPpm9JwTeL — Russia in India (@RusEmbIndia) January 30, 2021

Посольство обращает внимание, что помимо стандартного пакета документов, для получения визы необходимо также предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Индия занимает второе место по количеству зафиксированных в мире случаев заболевания COVID-19 — по последним данным, в стране выявлено более 10 млн заболевших за всё время пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России приняло решение открыть въезд в страну для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара. Для них сняли ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Открыты воздушные границы с этими государствами. Также послабление касается людей с видами на жительство. Кроме того, россияне получили возможность улететь в любую из перечисленных стран. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.