Россия возобновила выдачу виз всех категорий для граждан Индии

Граждане Индии и лица, имеющие вид на жительство в стране, снова могут получить российские визы всех категорий. Об этом сообщает посольство РФ в Индии.
Это стало возможно благодаря отмене ряда ограничений и возобновлению авиасообщения между Россией и отдельными государствами, включая Индию. На данный момент ожидается, что рейсы между Москвой и Нью-Дели будут выполняться два раза в неделю.
Возобновляется выдача виз всех категорий (в том числе студенческих) для въезда в Россию через воздушные пункты пропуска гражданам Индии, а также лицам, имеющим вид на жительство. Обращаем ваше внимание, что выдача электронных виз временно приостановлена до соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении дипмиссии.
1/4 Issuing of visas of all categories (including student #visa) to enter #Russia via air checkpoints is resumed for the Indian citizens, as well as for persons who have a residence permit. pic.twitter.com/lPpm9JwTeL
Посольство обращает внимание, что помимо стандартного пакета документов, для получения визы необходимо также предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Индия занимает второе место по количеству зафиксированных в мире случаев заболевания COVID-19 — по последним данным, в стране выявлено более 10 млн заболевших за всё время пандемии.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России приняло решение открыть въезд в страну для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара. Для них сняли ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса.
Открыты воздушные границы с этими государствами. Также послабление касается людей с видами на жительство. Кроме того, россияне получили возможность улететь в любую из перечисленных стран. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.