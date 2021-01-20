Россия в прошлом году собрала рекордный урожай ягод и плодов

https://static.news.ru/photo/934b73aa-5bbf-11eb-97af-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В 2020 году Россия достигла рекордных показателей по сбору урожая ягод и плодов: 3,6 млн тонн за 12 месяцев. Данные показатели на 2,2% превышают цифры 2019 года. Об этом в четверг, 21 января, рассказали представители Министерства сельского хозяйства.

Валовой сбор в промышленном секторе также достиг рекордных показателей — 1,2 млн тонн. И это несмотря на то, что в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов отмечались неблагоприятные погодные условия.

Рост объёмов производства специалисты связывают с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. По итогам года лидерами в указанной сфере стали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.

Как подчеркнули в Минсельхозе, самыми выращиваемыми в России фруктами и ягодами являются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. В ведомстве считают, что именно садоводство сейчас — одно из самых перспективных направлений растениеводства. Эта область обладает значительным потенциалом в сфере импортозамещения.

Его развитию способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди которых стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, — заметили в Минсельхозе.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 2021 году фьючерсы на российскую пшеницу достигли отметки в 300 долларов за одну тонну. Стоимость зерна на физическом рынке к настоящему моменту приближается к указанному уровню. Об этом швейцарские трейдеры сообщили в понедельник, 18 января.

Показатели говорят о ценах за десять тысяч тонн черноморской пшеницы. К концу прошлой недели цена выросла до 300 долларов за тонну (FOB).