Огурцы крючком: главные причины и как это исправить за три шага

Огурцы крючком: главные причины и как это исправить за три шага

Огурцы растут крючком? Это не норма. Рассказываем главные причины, почему так происходит и как исправить ситуацию за три шага — ваши огурчики станут ровными.

Главная причина скручивания огурцов — недостаток влаги. При неравномерном поливе плоды деформируются, так как кожица теряет эластичность. Вторая частая проблема — дефицит калия в почве, особенно во время плодоношения (подкормите растения золой или калийной селитрой).

Третья причина — переопыление, когда рядом растут разные сорта огурцов, включая партенокарпические и пчелоопыляемые. Четвертый фактор — вирусные заболевания (например мозаика), которые вызывают искривление плодов.

Чтобы решить проблему, поливайте огурцы теплой водой (2-3 раза в неделю), мульчируйте почву и вносите калийные удобрения. Эти три шага обеспечат вам урожай ровных и хрустящих огурцов.

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