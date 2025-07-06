Сладкие, хрустящие огурчики весь сезон: что делать, чтобы они не горчили

Сладкие, хрустящие огурчики весь сезон: что делать, чтобы они не горчили

Горечь в огурцах появляется из-за накопления кукурбитацина — вещества, которое растения вырабатывают при стрессе. Рассказываем, что делать, чтобы плоды не горчили.

Чтобы предотвратить это, важно обеспечить огурцам стабильные условия роста. Регулярный полив теплой водой (22–25 °C) — ключевое правило: пересыхание почвы резко увеличивает риск появления горечи.

Поливайте растения утром или вечером, избегая попадания воды на листья. Защищайте огурцы от резких перепадов температур — используйте укрывной материал при похолоданиях. Подкормки должны быть сбалансированными: избыток азота усиливает горечь, а калий и фосфор помогают ее уменьшить. Собирайте плоды регулярно — переросшие огурцы чаще горчат.

Если заметили горький плод — сразу удалите его, чтобы растение не тратило силы. Эти простые приемы помогут вам получить сладкие, хрустящие огурчики весь сезон!

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