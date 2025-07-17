Россия получила от Украины тела погибших бойцов

Украина передала России 19 тел погибших российских военных в продолжение Стамбульских договоренностей, сообщил в своем Telegram-канале глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Россия передала украинской стороне еще тысячи тел солдат ВСУ.

В продолжение договоренностей «Стамбула» передали сегодня Украине еще 1 000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле, — написал Мединский.

Ранее Мединский сообщил, что Украина в сумме передала России 78 тел погибших военнослужащих. При этом Москва передала противнику 6060 тел погибших украинских военных. До этого украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Россия передала Киеву еще 1245 тел погибших солдат ВСУ.

Мединский также отмечал, что распространяемые Киевом в европейских СМИ фейки вокруг обмена телами погибших можно сравнить с пропагандой Йозефа Геббельса. Он напомнил о методах нацистского министра пропаганды, когда при эксгумации останков польских солдат подменялись документы, а СССР обвиняли в массовых расстрелах.