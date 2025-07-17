Украина получит от России 3 тысячи тел солдат ВСУ

Руководство РФ передаст украинской стороне три тысячи тел солдат ВСУ в рамках обещания, данного главой государства Владимиром Путиным, заявил близкий к российской переговорной группе источник в комментарии ТАСС. По его словам, Москва уже начала этот процесс, передав Киеву тысячу тел 17 июля.

Украинской стороне будет передано три тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня начало именно этого трека, — сказал источник.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что тысяча тел украинских солдат была передана Киеву Москвой. По его словам, эта инициатива была реализована в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле в рамках мирных переговоров.

Кроме того, он уточнил, что украинская сторона также передала представителям России тела военнослужащих ВС России в рамках обмена. Мединский уточнил, что Киев вернул Москве лишь 19 тел солдат.

Также источник в российских силовых структурах заявил, что на Украине сжигаются в крематориях тела солдат ВСУ, переданные представителями РФ. По его словам, подобные меры связаны с нежеланием украинского руководства выплачивать компенсации родным погибших бойцов.