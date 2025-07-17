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17 июля 2025 в 12:55

В Кремле высказались о судьбе третьего раунда переговоров с Киевом

Песков: дату третьего раунда переговоров с Киевом определят после обмена телами

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия после обмена телами и выполнения стамбульских договоренностей ждет от Украины предложения по третьему раунду переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сторонам предстоит обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, передает РИА Новости.

Предстоит еще завершить процесс обменов. Досогласования проводятся. Это в исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться [с датой третьего раунда], — объяснил Песков.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что президент страны Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинских дипломатов на время «месяца давления на Россию». По его словам, Москва должна испытать «разрушительные экономические удары». Сибига также пояснил, что украинские дипломаты будут добиваться снижения потолка цены на российскую нефть и усиления санкций.

Министр иностранных дел РФ между тем Сергей Лавров обратил внимание, что Киев нигде не упоминает третий раунд переговоров, которые Москва предложила провести после 22 июня. Он также отметил, что у Украины меняется состав делегации.

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