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17 июля 2025 в 15:45

Российский военный поймал дрон ВСУ голыми руками и разбил о дерево

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военнослужащий Вооруженных сил России на Харьковском направлении смог спастись от FPV-дрона украинских войск, схватив его голыми руками, передает RT. После этого боец отнес беспилотник к ближайшему дереву и разбил.

На кадрах видно, как дрон стремительно залетает в кусты, где прятался российский военный. Немного позже боец выбирается из укрытия с БПЛА в руках, удерживая аппарат, который пытается вырваться. Позже он рассказал, что осознавал риск быть убитым, но «лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней».

Ранее военнослужащие 68-го отдельного разведбатальона Южного военного округа ВС РФ рассказали, что российские военные за три часа уничтожили британскую самоходку AS-90 и девять танков в районе Русина Яра в ДНР. По их данным, место стоянки бронированной техники выдал пленный танкист.

Прежде пресс-служба Росгвардии сообщила, что расчеты БПЛА спецназа подбили три единицы боевой техники ВСУ в Сумской области. Уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», танк и пикап с личным составом Вооруженных сил Украины.

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