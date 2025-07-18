SHOT сообщил о серии взрывов в Дзержинске SHOT: не менее пяти взрывов прогремели в нижегородском Дзержинске

Telegram-канал SHOT сообщил о прозвучавшей серии взрывов в Дзержинске Нижегородской области. По информации канала, там прогремело не менее пяти хлопков. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту информацию.

SHOT рассказал со слов очевидцев, что в городе работает система ПВО, сбивающая украинские БПЛА. Также канал добавил, дроны летели очень низко. Помимо этого SHOT отметил плохое качество связи в регионе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших в Орловской области. По информации канала, в регионе работает система противовоздушной обороны. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту информацию.

Также силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Помимо этого силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО успешно нейтрализовала дроны.