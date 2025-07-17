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17 июля 2025 в 12:49

Политтехнолог высмеял слова Разумкова, что Украина хочет «кинуть» США

Политтехнолог Павлив назвал пиаром слова Разумкова о желании Киева обмануть США

Дмитрий Разумков Дмитрий Разумков Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, что Украина якобы хочет «кинуть» США, являются пиаром и попыткой создать оппозиционный имидж, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, такое заявление не имеет под собой реальной основы и направлено лишь на укрепление политического позиционирования.

О какой такой заложенной мине замедленного действия Дмитрий Разумков говорит, я не знаю, но, учитывая, что он сейчас достаточно последовательно выпестует собственный оппозиционный статус, я думаю, что это, скорее, просто риторика. Разумков просто работает на собственный оппозиционный имидж. Ровно в такой же логике он делал заявление вчера, что «мы победили и Денис Шмыгаль (экс-премьер Украины. — NEWS.ru) отправлен в отставку». Понятное дело, что он к этому не имеет никакого отношения, — пояснил Павлив.

Он также отметил, что соглашение, о котором говорит Разумков, вызывает серьезные сомнения с точки зрения выгоды для Украины. Политтехнолог подчеркнул, что документ, подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским, может считаться кабальным.

Соглашение, о котором говорит Разумков, с точки зрения пользы для Украины сомнительно. Это вне всякого сомнения. Если говорить прямо, то это откровенно кабальное соглашение. Сомнительность этого документа достаточна даже тем, что его подписал Зеленский, который на самом деле просрочил свои полномочия и статус его как актуального, действующего легитимного президента более чем сомнительный, — резюмировал Павлив.

Ранее Разумков заявил, что правительство Украины собирается »кинуть» США в рамках соглашения о полезных ископаемых. По его словам, Киев заложил в документ норму, благодаря которой он может признать нелегитимными документы, за которые не голосовали украинские парламентарии.

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Владимир Зеленский
США
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Д. Бугров
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