Россия объявила в розыск Тихановскую

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц МВД России.
Источник в правоохранительных органах
Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе.
Накануне Тихановская заявила о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями национальной диаспоры в Берлине. По её словам, пообщаться с российским лидером она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали, писал NEWS.ru.
В конце сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву.
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