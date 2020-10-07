Россия объявила в розыск Тихановскую

https://static.news.ru/photo/32434b9a-08a5-11eb-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц МВД России.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам ТАСС, что в розыск политика объявили белорусские силовики. Запись автоматически попала в базу, так как речь идёт о международном розыске.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе.

Накануне Тихановская заявила о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями национальной диаспоры в Берлине. По её словам, пообщаться с российским лидером она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали, писал NEWS.ru.

В конце сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву.