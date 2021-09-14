«Ответ будет испепеляющим»: аналитик о действиях РФ в случае ядерного удара

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Российская армия оснащена самыми современными видами вооружений и готова дать сокрушительный ответ противнику даже в случае ядерного удара. Об этом в интервью NEWS.ru заявил полковник в отставке, начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал слова президента Владимира Путина об уникальности российской армии.

В первую очередь эксперт выделил уникальность ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он привёл в качестве примера «Тополя» и «Ярсы», стоящие на вооружении армии.

В случае возможного, не дай бог, ядерного удара российский ответ будет испепеляющим. Все об этом в мире знают, — заявил Матвийчук.

Второе место, по мнению эксперта, занимает подводный флот. «Ясени» последней модификации являются плавучими ракетными базами, которые могут нанести страшный удар по противнику и причинить ему непоправимый урон, отметил аналитик.

На третье место специалист поставил сверхзвуковые ракеты. В качестве примера он привёл «Циркон», ракеты с ядерными двигателями, подводный комплекс «Посейдон».

Куда прицелились, туда попали, — сказал эксперт.

По мнению Матвийчука, необходимо отметить самолёты МиГ и Су. Кроме того, российская система радиоэлектронной борьбы считается одной из лучших в мире. Даже американские крейсеры, пытавшиеся подойти к Крыму, почувствовали на себе мощь отечественного оружия, напомнил специалист. Российская армия боеспособна, заключил эксперт.

Ранее Путин заявил, что считает вооружённые силы страны уникальными по многим направлениям, они оснащены современными видами техники и вооружений. Также российский лидер заявил, что нужно регулярно повышать доходы военных.