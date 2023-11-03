Депутатов ГД проверят на знание Конституции после противоречивых заявлений Mash: российских депутатов проверят на знание Конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пленарное заседание Госдумы

Депутатов российской Госдумы проверят на знание Конституции, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, причиной тому стали некоторые заявления госслужащих, которые противоречат основному закону страны. О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

Что касается самого теста, то он состоит из 10 вопросов, отмечается в сообщении канала. На каждый из них выделяется по одной минуте. Всем сотрудникам аппарата и депутатам уже разослали список вопросов, уточняет Mash.

Ранее депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Василия Власова и Вадима Белоусова на основании решения комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что оба депутата систематически не выполняли свои обязанности.

До этого депутат Андрей Гурулев в эфире шоу Владимира Соловьева заявил, что президента России Владимира Путина поддерживают 80% россиян. Прочих, по его словам, необходимо «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить». Нелояльных президенту граждан он также назвал «гнилью».

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики назвала его слова личным «мнением и фигурой речи». Также комиссия во главе с Валентиной Терешковой пришла к выводу, что подобные выражения личной позиции являются «неотъемлемым правом депутата Госдумы».