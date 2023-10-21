В ГД предложили «уничтожить» тех, кто не поддерживает президента России Депутат ГД Гурулев предложил уничтожить тех, кто не поддерживает президента РФ

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Андрей Гурулев

Тех, кто не поддерживает президента РФ, необходимо, «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить», заявил в эфире шоу Владимира Соловьева депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Гурулев. По его словам, такие лица являются «гнилью».

И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <...> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена, — сказал Гурулев.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, по результатам которого более половины российских граждан (79%) считают, что Владимир Путин лучше всего подходит для занимаемой им должности президента России по сравнению с другими политиками. Кроме того, 72% россиян уверены, что действующий глава РФ активно и эффективно работает для благополучия страны и ее народа, в то время как 21% не разделяет этого мнения.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что для Путина наиболее важна оценка его работы гражданами страны, а не Западом. Вместе с тем он отметил, что глава государства является политическим лидером, который пользуется в мире популярностью, однако относится к этому философски.