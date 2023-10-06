Стало известно, сколько россиян поддерживают Путина ВЦИОМ: 79% россиян поддерживают Владимира Путина на посту президента

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Президент России Владимир Путин

Более половины российских граждан (79%) считают, что Владимир Путин лучше всего подходит для занимаемой им должности президента России по сравнению с другими политиками, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, 72% россиян уверены, что действующий глава РФ активно и эффективно работает для благополучия страны и ее народа, в то время как 21% не разделяет этого мнения.

Большинство опрошенных (74%) уверены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и развитие страны, 18% и 19% соответственно высказали противоположное мнение.

Результаты опроса показывают, что 89% россиян считают президента спокойным, 87% отмечают его активность и энергичность, 86% характеризуют российского лидера как волевого и решительного, а 80% уверены в его мудрости. Практически три четверти опрошенных (74%) оценивают Владимира Путина как честного и порядочного, 73% считают его справедливым, а 72% утверждают, что он умеет слушать и уважать мнение других людей.

8 сентября ВЦИОМ публиковал результаты опроса, согласно которым уровень доверия жителей России к Путину превышал 77%. Специалисты центра в тот раз отмечали, что за неделю этот показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта. В то же время уровень одобрения действий главы государства оставался на прежнем уровне и составлял 73,6%.