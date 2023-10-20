Раскрыто отношение Путина к его мировой популярности Песков: для Путина важнее всего оценка его работы россиянами, а не за рубежом

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Для президента РФ Владимира Путина наиболее важна оценка его работы гражданами страны, а не Западом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что глава государства является политическим лидером, который пользуется в мире популярностью, передает ТАСС.

Действительно, в мире есть целый ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина. Действительно, это политический лидер, который пользуется в мире популярностью. <...> Главное для Путина — это все-таки отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом, — сказал Песков.

Он добавил, что Путин философски относится к западным оценкам его работы. По его словам, президент еще не ознакомился с результатами Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым главе государства доверяют 77,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, по результатам которого более половины российских граждан (79%) считают, что Владимир Путин лучше всего подходит для занимаемой им должности президента России по сравнению с другими политиками. Кроме того, 72% россиян уверены, что действующий глава РФ активно и эффективно работает для благополучия страны и ее народа, в то время как 21% не разделяет этого мнения.