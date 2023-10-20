Назван процент доверяющих Путину россиян ВЦИОМ: Путину доверяют 77,9% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, 17,8% придерживаются другого мнения, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте центра ВЦИОМ. При этом 74,6% россиян одобряют деятельность президента, 15,5% респондентов оценивают ее отрицательно.

По данным опроса, работу премьер-министра страны Михаила Мишустина положительно оценивают 50,9% россиян, 48,8% опрошенных одобрительно относятся к работе правительства РФ. Кроме того, россияне выразили свое отношение к деятельности политических партий, среди которых в большей степени поддерживают «Единую Россию». Опрос проводился с 9 по 15 октября среди 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, по результатам которого более половины российских граждан (79%) считают, что Владимир Путин лучше всего подходит для занимаемой им должности президента России по сравнению с другими политиками. Кроме того, 72% россиян уверены, что действующий глава РФ активно и эффективно работает для благополучия страны и ее народа, в то время как 21% не разделяет этого мнения.

Помимо этого, большинство опрошенных (74%) уверены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и развитие страны, 18% и 19% соответственно высказали противоположное мнение.