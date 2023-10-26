В Госдуме назвали «фигурой речи» слова Гурулева об уничтожении россиян Комиссия ГД не сочла оскорблением предложение Гурулева уничтожить 20% россиян

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Гурулев

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики назвала личным «мнением и фигурой речи» слова депутата Андрея Гурулева о необходимости уничтожать тех, кто не будет голосовать за президента Владимира Путина, которому доверяет 80% общества, передают «Новые известия». Также комиссия во главе с Валентиной Терешковой пришла к выводу, что подобные выражения личной позиции являются «неотъемлемым правом депутата Госдумы».

Использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего.<...> Выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Госдумы, установленным российским законодательством, — говорится в документе.

Ранее в эфире шоу Владимира Соловьева Гурулев сказал, что Путина поддерживают 80% россиян, а прочих, по словам депутата, необходимо «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить». Нелояльных президенту граждан он также назвал «гнилью».

Позже депутат объяснил свое высказывание про «уничтожение гнили». По словам политика, к этой категории людей он относит не 20% населения, которые не поддержали президента РФ, а тех, кто призывает завершить спецоперацию.