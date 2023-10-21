Гурулев раскрыл, какую «гниль» предлагал уничтожить Гурулев заявил, что относит к «уничтожаемой гнили» врагов государства

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Андрей Гурулев

Депутат Госдумы от «Единой России» генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с «Чита.ру» объяснился за высказывание про «уничтожение гнили». По словам политика, к этой категории людей он относит не 20% населения, которые не поддержали президента РФ, а тех, кто призывает завершить спецоперацию.

На передаче я говорил, что 20% не поддерживают президента или относятся нейтрально. Теперь внимание: кто такие оппозиционеры? Это те, кто с народом, со страной, может, не поддерживают президента, но идут верным курсом, предлагают какие-то варианты тех или иных проблем для достижения целей, процветания и блага своего государства. Это оппозиция, — уточнил депутат.

Однако, продолжил Гурулев, люди, которые идут против государства и народа, являются его врагами. К этой когорте, по мнению политика, относятся те, кто призывает Россию сдаться, идти на компромиссы с противником, что неизбежно приведет страну к расколу или даже уничтожению.

Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда? А коль это враги, то к ним надо относиться как к врагам, — резюмировал Гурулев.

Ранее в эфире шоу Владимира Соловьева депутат сказал, что тех, кто не поддерживает президента РФ, необходимо «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить». Так он прокомментировал статистику ВЦИОМ о поддержке главы государства.

Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что подобными ненавистническими заявлениями Гурулев лишь вредит главе государства Владимиру Путину. Она напомнила, что сам российский лидер никогда и никого не оскорблял.