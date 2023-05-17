Российские войска получат модернизированную самоходную пушку Новую самоходную пушку 2С25М могут поставить в ВС РФ в 2024 году

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Вооруженные силы РФ в 2024 году могут получить на вооружение модернизированную самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», государственной корпорации «Ростех». Там отметили, что в настоящее время ведется корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии.

Параллельно с этим ведется подготовка производства для начала серийного выпуска машин. При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году, — рассказали в компании.

СПТП 2С25М в первом полугодии 2022 года прошла государственные испытания. Она оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1, ее огневая мощь соответствует танку Т-90МС. Предполагается, что в первую очередь данный тип оружия будет использоваться в Воздушно-десантных войсках.

Пушка может стрелять бронебойно-подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, также в комплекс вооружения входят управляемые ракеты и осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения мишени — более 5 километров. Экипаж машины составляет три человека.

Ранее кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появились в Сети. На видео, которое разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», боевая машина производит выстрел из 125-мм гладкоствольной пушки 2А82-1C.