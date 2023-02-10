В Сети опубликовали видео с танком Т-14 «Армата» в зоне проведения СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки Т-14 «Армата»

Кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появились в Сети. На видео, которое разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», боевая машина производит выстрел из 125-мм гладкоствольной пушки 2А82-1C.

Судя по кадрам, танк находится в поле, его местонахождение не указано.

В декабре 2022 года появились видеокадры боевого слаживания экипажей танков T-14 «Армата». Тогда сообщалось, что учения проводились «на одном из полигонов». Прежде новейший российский танк был замечен на полигоне танкового училища в Казани, где проходили занятия с мобилизованными.

Ранее полковник, ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов заявил, что в рамках специальной военной операции России на Украине необходимо использовать новейшее оружие. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы нуждаются в лазерном оружии и танках «Армата», которые до сих пор «пылятся» в секретных боксах.