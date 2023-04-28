Российские разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами Разведчики ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт ВСУ около Макеевки тремя гранатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские разведчики из Западного военного округа (ЗВО) уничтожили украинский опорный пункт рядом с поселком Макеевка в Луганской Народной Республике, передает РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под позывным Одуванчик. Он уточнил, что с использованием дрона были сброшены три ручные противопехотные гранаты.

Оператор БПЛА отметил, что им приходится продвигаться на 100 метров вперед к стороне противника, чтобы не привлекать внимание к своим позициям и не спровоцировать украинскую артиллерию.

Оператор добавил, что в настоящее время найти противника не составляет труда. Российские военные не позволяют ему расслабиться, поддерживая напряженность и страх.

Ранее экипаж танка Т-72 Западного военного округа уничтожил вражеский опорный пункт на Краснолиманском направлении, с которого украинские военные обстреливали позиции России. Запись видео и координация ударов велась с беспилотника.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина о намерении ЧВК «Вагнер» приостановить огонь артиллерии, чтобы военкоры из США смогли спокойно отснять материал с территории боевых действий. Бизнесмен в аудиосообщении заявил, что «работа прессы — это святое», однако попросил ВСУ не подтягивать резервы вместе с журналистами. Позже Пригожин уточнил, что это была шутка.