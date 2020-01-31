https://static.news.ru/photo/834a00c4-442e-11ea-b917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

НПО машиностроения по заданию Минобороны продлит срок службы баллистических ракет УР-100Н УТТХ, используемых для запуска боевых блоков комплекса «Авангард» — гиперзвукового оружия, способного преодолеть систему ПРО.

Военное ведомство поручило конструкторам проверить, насколько ещё можно продлить срок службы ракет. В 2019 году НПО машиностроения оценило максимальное время эксплуатации в 36 лет.

Мы над этим продолжаем работать, и есть такие задачи, поставленные Министерством обороны. В этом году будут продолжены работы по продлению сроков, — сообщил гендиректор предприятия Александр Леонов в комментарии ТАСС.

Как писал NEWS.ru, о создании в России способного преодолеть ПРО гиперзвукового оружия в 2018 году сообщил президент Владимир Путин. В 2020 году военные США заказали аналог такого оружия у компании Northrop Grumman.