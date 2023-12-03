Российские диверсанты взяли в плен пограничника ВСУ под Черниговом «РВ»: российская ДРГ взяла в плен сотрудника погранслужбы Украины под Черниговом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) взяла в плен сотрудника пограничной службы Украины в Черниговской области. По данным канала, бойцы РФ также зашли на позиции ВСУ и ликвидировали военных. Точное число убитых пока неизвестно. Минобороны не комментировало данную информацию.

Причина произошедшего — халатность бойцов на позиции, отсутствие контроля со стороны командования и большой опыт российской спецуры в проведении подобных операций, — указано в публикации.

Ранее пленный военнослужащий из 118-й бригады Вооруженных сил Украины Богдан Куманский рассказал, что в рядах украинской армии ощущается острая нехватка подготовленных должностных лиц для вступления в состав штурмовых групп на Запорожском направлении. По его словам, многие солдаты покидают подразделения без разрешения. Пленный объяснил рост числа «отказников» и дезертиров тем, что никто из этих военных не хочет становиться «мясом».

Другой украинский пленный по имени Александр Лыска сообщил, что случаи дезертирства в рядах ВСУ — нередкое явление. По его словам, как правило, солдаты уезжают по семейным обстоятельствам, но не возвращаются.