Украинский пленный заявил о нехватке подготовленных бойцов Пленный боец ВСУ заявил о нехватке подготовленных бойцов для штурмовых групп

Фото: МО Украины

В составе ВСУ ощущается острая нехватка должностных лиц с подготовкой для вступления в штурмовые группы на направлении Запорожья, заявил пленный военнослужащий из 118-й бригады Вооруженных сил Украины Богдан Куманский, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По его словам, многие солдаты покидают свои подразделения без разрешения.

Мне 48 лет, и мое здоровье не позволяет мне быть в штурмовой группе. Я могу пройти тысячу метров, дальше — это не моя область. У нас много людей, похуже меня со здоровьем, их также направляют в штурмовики, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.