Названо число сбежавших от мобилизации украинцев BBC: порядка 20 тысяч украинцев сбежали от мобилизации в другие страны

Фото: Pau Venteo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны, сообщает BBC. Отмечается, что случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.

Как отметил член парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, в правительстве понимают, что это широко распространенное явление. В то же время, отмечает он, число уклонистов небольшое по сравнению со всеми мобилизованными.

Те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1–5% от общего числа призывников. Это некритично для обороны Украины, — заявил Вениславский в интервью BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию в стране еще на три месяца. 9 ноября он подписал соответствующий закон. Он будет действовать до 14 февраля 2024 года.

До этого сообщалось, что в Одессе сотрудники военкомата остановили автобус и вывели из него всех мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. Инцидент произошел утром, когда люди ехали на работу. Внезапная остановка вызвала недовольство оставшихся в салоне пассажиров. Они нецензурно отзывались о «виновниках» задержки и задавались вопросом, почему те сами не едут в зону боевых действий.