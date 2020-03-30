https://static.news.ru/photo/738a196c-72eb-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Учёным Роспотребнадзора удалось создать высокоточный тест на определение коронавирусной инфекции нового типа и для дифференциации её от других.

Как сообщили в ведомстве, тест уже прошёл клинические испытания и 25 марта получил регистрацию доя использования на территории России. В одном исследовании можно будет не только выявить COVID-2019, но и отличить его от SARS-COV-родственных вирусов и ближневосточного респираторного синдрома.

Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов. и своевременно изолировать их, - подчёркивается в сообщении.

NEWS.ru сообщал ранее, что анализ на COVID-19 в частных лабораториях могут сдавать только люди, которые не имеют симптомов простуды или острой респираторной вирусной инфекции, но беспокоящиеся о своём состоянии. Об этом заявили в пресс-службе «Гемотеста».