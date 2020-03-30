Учёным Роспотребнадзора удалось создать высокоточный тест на определение коронавирусной инфекции нового типа и для дифференциации её от других.
Как
Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов. и своевременно изолировать их, - подчёркивается в сообщении.
NEWS.ru сообщал ранее, что анализ на COVID-19 в частных лабораториях могут сдавать только люди, которые не имеют симптомов простуды или острой респираторной вирусной инфекции, но беспокоящиеся о своём состоянии. Об этом заявили в пресс-службе «Гемотеста».
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