https://static.news.ru/photo/dcf11d3a-c33a-11e9-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов прокомментировал рекомендации ведомства по использованию мобильных телефонов в школах.

Выступая на педагогическом совете Ленинградской области во вторник, 20 августа, Кравцов заявил, что полного запрета на мобильники не предполагается. По словам чиновника, ограничения нужны, чтобы ничто не мешало образовательному процессу, однако полностью запрещать школьникам пользоваться телефонами в учебное время не будут.

Как передает "Интерфакс", глава Рособрнадзора попросил донести рекомендации ведомства до директоров школ, учителей и родителей.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Магаданской области местные органы власти проводят опрос родителей по поводу отношения к запрету мобильников. Проведенный всероссийский опрос показал, что большинство граждан России к этой идее относятся положительно.