Роскомнадзор требует восстановить доступ к российскому СМИ в YouTube

Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к материалам российского СМИ Politrussia, заблокированным на видео-хостинге YouTube. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia на YouTube, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 января видео-хостинг прервал доступ к ролику под авторством главного редактора СМИ Руслана Осташко. В видео мужчина анализирует общественно-политическую ситуацию в мире. В Роскомнадзоре заметили, что никаких противоправных действий журналист при этом не делает.
Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России, — добавили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор потребовал от корпорации Google снять ограничения, наложенные в видеохостинге YouTube на передачу «Постскриптум» телеканала «ТВ Центр». Выпуск был помечен как контент для категории 18+, поэтому доступен только для зарегистрированных пользователей, подтвердивших возраст.
Однако в надзорном ведомстве сочли такие действия «недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России».
До этого компания Google объяснила блокировку YouTube-каналов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) законодательством США.
Как отметили в компании, Министерство финансов США требует соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Поскольку OFAC признало эти каналы как находящиеся под санкциями, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram