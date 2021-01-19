Роскомнадзор требует восстановить доступ к российскому СМИ в YouTube

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Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к материалам российского СМИ Politrussia, заблокированным на видео-хостинге YouTube. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia на YouTube, — говорится в сообщении .

Отмечается, что 17 января видео-хостинг прервал доступ к ролику под авторством главного редактора СМИ Руслана Осташко. В видео мужчина анализирует общественно-политическую ситуацию в мире. В Роскомнадзоре заметили, что никаких противоправных действий журналист при этом не делает.

Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России, — добавили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор потребовал от корпорации Google снять ограничения, наложенные в видеохостинге YouTube на передачу «Постскриптум» телеканала «ТВ Центр». Выпуск был помечен как контент для категории 18+, поэтому доступен только для зарегистрированных пользователей, подтвердивших возраст.

Однако в надзорном ведомстве сочли такие действия «недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России».

До этого компания Google объяснила блокировку YouTube-каналов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) законодательством США.

Как отметили в компании, Министерство финансов США требует соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Поскольку OFAC признало эти каналы как находящиеся под санкциями, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов.