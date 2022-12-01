Пригожин отреагировал на призыв США причислить ЧВК «Вагнер» к террористам Пригожин: ЧВК «Вагнер» не подпадает под критерии террористической организации, в отличие от США

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в своем Telegram-канале комментарий владельца компании Евгения Пригожина на тему обсуждения Соединенным Штатами возможности причислить ЧВК «Вагнер» к террористической организации. В сообщении говорится, что «Вагнер» не подпадает ни под один из пунктов, способных определить компанию как террористическую.

Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит, — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Если это произойдет, Вашингтон может начать уголовное преследование членов военной компании.

Издание Politico сообщило о том, что межпартийные депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Парламентарии направили письмо с соответствующей инициативой председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале. Депутаты заявили о нарушениях международного права на Украине, по их мнению, совершенных бойцами ЧВК «Вагнер».