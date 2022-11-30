Bloomberg: США хотят признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос признания частной военной компании «Вагнер» террористической организацией, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Если это произойдет, то Вашингтон может начать уголовное преследование членов военной компании, отмечает агентство.

Объявление «Вагнера» иностранной террористической организацией могло бы позволить США начать уголовное преследование в отношении ее группы, а также ее участников, в том числе преследуя ее активы по всему миру, — говорится в сообщении.

Согласно информации источников, окончательное решение по ЧВК «Вагнер» еще не принято.

Издание Politico ранее сообщило о том, что межпартийные депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Парламентарии направили письмо с соответствующей инициативой председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале. Депутаты заявили о нарушениях международного права на Украине, по их мнению, совершенных бойцами ЧВК «Вагнер».