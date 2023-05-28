РИФ 2023: чат GPT, блокировка соцсетей и главные темы будущего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Ключевыми темами Российского интернет-форума в 2023 году стали технологии будущего и поддержка IT-отрасли. На форуме выступили представители ведущих интернет-компаний, в том числе «Яндекса», Mediascope и «Студии Артемия Лебедева», которые обсудили востребованность кадров, влияние релокации и возможности для обучения школьников.

Портал NEWS.ru отдельно пообщался с топовыми спикерами РИФ 2023, чтобы обсудить не только проблемы в отрасли, но и последние достижения. Президент АРИР Борис Омельницкий рассказал, как сейчас работает реклама в интернете. Депутат Александр Хинштейн обсудил с ведущей NEWS.ru возможную блокировку и разблокировку социальных сетей. А руководительница направления «Высшее образование» Skillbox Надежда Галкина подсказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы и прибыльны.

Самые яркие и ценные советы — в новом выпуске NEWS.ru.