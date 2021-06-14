Ресторан McDonald's в Москве могут закрыть из-за мер социальной дистанции

https://static.news.ru/photo/737f938c-cd28-11eb-8a7a-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Ресторану быстрого питания McDonald's на Мясницкой улице в Москве грозит штраф или приостановка деятельности на 90 суток из-за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Сегодня в ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу: улица Мясницкая, дом 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании, — сказал Поплавский журналистам.

Представителей администрации McDonald's пригласят в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений.

Заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, ресторан могут привлечь к ответственности на сумму до 1 млн рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток по решению суда, пояснил Поплавский.

Ранее сообщалось, столичный Дворец спорта «Мегаспорт» могут оштрафовать после концерта группы «Звери» из-за того, что посетители не соблюдали коронавирусные ограничения.

Фанаты музыкантов не соблюдали социальную дистанцию и в большинстве своём не пользовались средствами индивидуальной защиты, такими как маски и перчатки. В результате Дворцу спорта теперь грозит штраф до одного миллиона рублей или же ограничение работы на срок до 90 суток.

В Сети также появилось видео с прошедшего мероприятия. Видно, что большинство пользовались смартфонами без перчаток.

Напоминаем, что в Москве усилили проверку соблюдения требований профилактики COVID-19 из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

А в Московской области введён обязательный масочный режим, который будет действовать до 20 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьёв.

«Обязать в период с 13 июня по 20 июня включительно граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», — говорится в постановлении.