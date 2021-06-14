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Московский дворец спорта могут оштрафовать после концерта группы «Звери»

12:14, 14 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный дворец спорта «Мегаспорт» могут оштрафовать после концерта группы «Звери» из-за того, что посетили не соблюдали коронавирусные ограничения, пишет Telegram-канал Life Shot.

Фанаты музыкантов не соблюдали социальную дистанцию и в большинстве своём не пользовались средствами индивидуальной защиты, такими как маски и перчатки. В результате дворцу спорта теперь грозит штраф до одного миллиона рублей или же ограничение работы на срок до 90 суток.

В Сети также появилось видео с прошедшего мероприятия. Видно, что большинство пользовались смартфонами без перчаток, а зал был забит до отказа.

В России за минувшие сутки медики выявили 13 721 новый случай заражения коронавирусом. По сравнению с показателями предыдущего дня (14 723) прирост уменьшился. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8312. Умер за сутки 371 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переносчиком и распространителем новых штаммов коронавируса чаще всего является молодёжь.

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