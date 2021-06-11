16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков новых штаммов COVID-19

06:18, 14 июня 2021
Фото: Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Переносчиками и распространителями новых штаммов коронавируса чаще всего является молодёжь. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, в настоящее время клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но в целом остаются в рамках известного спектра симптомов ОРВИ. Эти симптомы встречаются преимущественно у молодёжи.

[Молодёжь] в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения, — сказала представитель Роспотребнадзора.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала о том, что индийскому штамму коронавируса свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео