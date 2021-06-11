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Эпидемиолог рассказала о симптомах индийского штамма COVID-19

19:26, 13 июня 2021
Фото: R4924_italyphotopress via www.im/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Индийскому штамму коронавируса свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Она напомнила, что все симптомы классического COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Но у новых штаммов отмечается некоторое изменение спектра клинических проявлений.

Среди новых симптомов: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Также фиксируется боль в суставах и потеря слуха.

Лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных учёных, встречаются при индийском варианте реже. А потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что воспаления в организме, вызванные коронавирусной инфекцией, могут привести к частичной потере слуха. По его словам, это может произойти, если процессы затронут слуховую трубу.

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