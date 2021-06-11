Эпидемиолог рассказала о симптомах индийского штамма COVID-19

Индийскому штамму коронавируса свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.
Она
Среди новых симптомов: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Также фиксируется боль в суставах и потеря слуха.
Лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных учёных, встречаются при индийском варианте реже. А потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.
Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что воспаления в организме, вызванные коронавирусной инфекцией, могут привести к частичной потере слуха. По его словам, это может произойти, если процессы затронут слуховую трубу.