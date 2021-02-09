Врач предупредил об угрозе глухоты после коронавируса

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Воспаления в организме, вызванные коронавирусной инфекцией, могут привести к частичной потере слуха. Об этом предупредил отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, это может произойти, если процессы затронут слуховую трубу.

Сначала воспаляется слизистая оболочка полости носа, затем воспаляется носоглотка, там открывается глоточное устье слуховой трубы, и воспаление устремляется в слуховую трубу. Это приводит к закрытию просвета — и человек глохнет, у него появляется ощущение оглушённости, — приводит слова Зайцева Радио Sputnik.

Врач также отметил, что инфекция может испортить слух не только через воспалительные процессы, но и влияя на нервные окончания, в том числе — на волосковые клетки слухового нерва. По словам специалиста, имеется уже немало обращений пациентов с жалобами на неврит слухового нерва.

Это не острое состояние, когда человек глохнет, а постепенное снижение слуха, уточнил отоларинголог.

В случае таких нарушений Зайцев рекомендовал непременно обратиться к врачу. Рассчитывать на то, что проблема пройдёт сама собой, как при насморке, не следует. Если после перенесённой коронавирусной инфекции что-то не так со слухом, это главный признак не затягивать с лечением, подчеркнул медик.

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