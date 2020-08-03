Разработчик вакцины назвал причину её недоступности для детей

https://static.news.ru/photo/b098f38e-d612-11ea-9d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/imagebroker.com/Global Look Press

Вакцина от коронавирусной инфекции нового типа пока не будет доступна для детей, так как сначала она должна пройти полный цикл испытаний на взрослых. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но, согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых, поэтому когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–, — передаёт его слова РИА Новости.

Глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, в свою очередь, заявил, что перед применением вакцины для детей проводятся доклинические испытания на неполовозрелых животных.

Уже после этого принимается решение о тестировании на детях.

По словам Тарасова, дети не находятся в группе риска и легче переносят заболевание, поэтому о применении вакцины на детях «пока рано говорить».

Как ранее писал NEWS.ru, испытание вакцины в госпитале Бурденко прошло успешно. У добровольцев обнаружен иммунитет к COVID-19. Вакцина, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи, проходила испытания при поддержке Минобороны.