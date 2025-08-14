Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:00

Раскрыто, как изменятся цены из-за ограничений для Telegram и WhatsApp

IT-эксперт Белов: связь подорожает из-за ограничений Telegram и WhatsApp

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После блокировки звонков в мессенджерах Whatsapp и Telegram, россияне станут чаще использовать для общения сотовую связь, однако операторы вряд ли изменят тарифы, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов. По его мнению, сценарий «резко насыпать больше минут» маловероятен. Однако он отметил, что возможен рост цен на связь.

Сценарий «резко насыпать больше минут» маловероятен: в массовых пакетах минут и так много, а драйвер ARPU (средняя выручка с клиента. NEWS.ru) у операторов — мобильный интернет и сервисные пакеты, не голосовые вызовы. Параллельно рынок в целом индексирует цены из-за издержек, так что ждать удешевления «голоса» не стоит, — сказал Белов.

Он также подчеркнул, что вероятнее всего операторы сотовой связи прибегнут к точечному маркетингу, связанному с идеей «цифрового суверенитета». В частности, предположил эксперт, они могут предлагать нулевой трафик на MAX и VK, включение VoWiFi, безлимит на отечественные сервисы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, такая мера необходима для противодействия преступникам. Тем не менее блокировка звонков в WhatsApp и Telegram может носить временный характер, сообщила пресс-службы Минцифры России. Там отметили, что доступ к этой услуге будет восстановлен, когда компании-владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.

Telegram
WhatsApp
мессенджеры
ограничения
связь
цены
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом раскрыл отношение Трампа к санкциям перед саммитом на Аляске
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску
В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия
В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой
Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону
В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши
В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске
В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща
Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников
Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»
Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений
Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео
Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений
Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа
Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины
Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев
В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве
Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции
В ФРГ ответили на слова соратника Мерца о гибели коллективного Запада
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.