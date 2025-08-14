Раскрыто, как изменятся цены из-за ограничений для Telegram и WhatsApp

После блокировки звонков в мессенджерах Whatsapp и Telegram, россияне станут чаще использовать для общения сотовую связь, однако операторы вряд ли изменят тарифы, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов. По его мнению, сценарий «резко насыпать больше минут» маловероятен. Однако он отметил, что возможен рост цен на связь.

Сценарий «резко насыпать больше минут» маловероятен: в массовых пакетах минут и так много, а драйвер ARPU (средняя выручка с клиента. — NEWS.ru) у операторов — мобильный интернет и сервисные пакеты, не голосовые вызовы. Параллельно рынок в целом индексирует цены из-за издержек, так что ждать удешевления «голоса» не стоит, — сказал Белов.

Он также подчеркнул, что вероятнее всего операторы сотовой связи прибегнут к точечному маркетингу, связанному с идеей «цифрового суверенитета». В частности, предположил эксперт, они могут предлагать нулевой трафик на MAX и VK, включение VoWiFi, безлимит на отечественные сервисы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, такая мера необходима для противодействия преступникам. Тем не менее блокировка звонков в WhatsApp и Telegram может носить временный характер, сообщила пресс-службы Минцифры России. Там отметили, что доступ к этой услуге будет восстановлен, когда компании-владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.